За экватор

Два поединка команд элитного дивизиона чемпионата нашей страны состоятся в эту субботу. И оба обещают получиться весьма интересными.



«Ордабасы» — «Кайрат». Это, бесспорно, центральный матч предстоящего тура. Шымкентцы после ответного полуфинального рандеву в Алматы жаждут крови и очень захотят показательно отомстить соперникам на глазах собственных болельщиков. Гости, думается, тоже за словом в карман не полезут. В общем, это должно быть захватывающее сражение. В котором соперники будут действовать по принципу — кто успел, тот и съел. Тут ведь как? Чуть зазеваешься — и получишь в свои ворот гол-другой. А то и третий… А это не нужно ни хозяевам, ни алматицам Если в розыгрыше национального Кубка их отношения себя уже исчерпали, то в КПЛ все еще впереди…



Очень постарается, конечно, переиграть на своем поле кызылорлдинцев «Иртыш». Не нужно, однако, забывать, что во главе «волков» стоит Стойчо Младенов, а уж он-то все тактические уловки и заготовки Димитара Димитрова давно уже изучил вдоль и поперек. Возможно, Херо все же попытается удивить земляка чем-то доселе ему неведомым, однако не стоит забывать, что на данный момент в составе иртышан достаточно проблемных позиций. Сумеют ли павлодарцы воплотить в жизнь замыслы своего наставника? Большой вопрос… Однако — посмотрим.



Может, конечно, попытаться упереться на «Тарлан Арене» против чемпиона обновленный «Окжетпес». Да чего там «может» — по любому упрется. И определенные проблемы на поле создать сильнейшей команде страны кокшетауцы вполне в состоянии. Однако неудобства эти за счет своего более высокого класса «Астана» должна преодолеть успешно. Сомневаться в том, что данный матч останется за лидерами турнира КПЛ-2017, практически не приходится.



Интересным может получиться «западноказахстанское дерби» в виде матча «Атырау» с «Актобе» на поле нефтяников. Любопытной представляется тренерская дуэль Сергея Павлова и Владимира Муханова. Оба наставники известны тем, что в состоянии внести заметные изменения в игру собственных подопечных за короткий срок, — вот и посмотрим, что они приготовят друг для друга. На бумаге фаворитом данного противостояния выглядит «Атырау». И шансы нефтяников на победу в этом принципиальном матче кажутся несколько более весомыми.



Если поединки между «Астаной», «Иртышом» и «Кайсаром» нарекают иногда «болгарскими дерби», то в Уральске, получается, нас ждет «чеченское». В котором не на жизнь, а на смерть сойдутся две команды из нижней половины турнирной таблицы КПЛ. Очки обоим нужны позарез, и здесь, конечно, борьба будет бескомпромиссной. Но есть такой момент: «Акжайык» считается «домашней» командой. И «Тараз» — тоже… Делайте, как говорится, выводы. Хотя… Молодежь у таразцев дерзкая. И явно не закомплексованная…



«Тобол» примет у себя гостей из Караганды. После вылета горняков из розыгрыша национального Кубка на стадии полуфинала гости, конечно, будут очень желать реабилитации, вот только костанайцам терять сейчас очки в чемпионате, да еще на своем поле, совсем не с руки. В целом, думается, в этом поединке можно ожидать много позиционной борьбы, и град забитых мячей здесь вряд ли пройдет. Впрочем, — в футболе, как известно, возможно все.



Такой примерно нас ожидает тур. В котором в любом случае неожиданностей должно быть предостаточно.