Бэйл: Чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что с нетерпением ждёт старта следующего сезона. 27-летний валлийский футболист
из-за травмы пропустил около половины прошлого сезона и мало помог мадридской команде в весенней борьбе за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
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