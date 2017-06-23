Бэйл: Чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона

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«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона. Я голоден до того, чтобы выиграть как можно больше трофеев для величайшего клуба в мире и лучших болельщиков», — приводит слова Бэйла интернет-портал Goal.