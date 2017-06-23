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23 июня 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бэйл: Чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что с нетерпением ждёт старта следующего сезона. 27-летний валлийский футболист из-за травмы пропустил около половины прошлого сезона и мало помог мадридской команде в весенней борьбе за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Нападающий Реала <span class=error>Гарет</span> <span class=error>Бэйл</span> рассказал что с нетерпением ждёт старта следующего сезона. Увеличить
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«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона. Я голоден до того, чтобы выиграть как можно больше трофеев для величайшего клуба в мире и лучших болельщиков», — приводит слова Бэйла интернет-портал Goal.

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