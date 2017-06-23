Аничебе покинул «Сандерленд» и перешёл в китайский клуб

29-летний нигерийский футболист покинул «Сандерленд», который вылетел по итогам минувшего сезона в Чемпионшип, по окончании срока действия контракта. Новым клубом Аничебе стал «Бэйцзин Энтерпрайз Груп», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.

«Мы довольны переходом Аничебе, который имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге. Это шаг в развитии нашего клуба. Виктор не выходил на поле с момента завершения сезона в АПЛ, поэтому ему может потребоваться время, чтобы интегрироваться в команду», — сказал главный тренер китайского клуба Гао Гонгбо.

Аничебе также известен по выступлениям за «Эвертон» и «Вест Бромвич». В минувшем сезоне АПЛ форвард забил три гола в 18 матчах за «Сандерленд».