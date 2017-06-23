Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30173886/
23 июня 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Рекорд посещаемости чемпионата Германии по футболу установлен в сезоне-2016/17

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Новый рекорд средней посещаемости матчей профессиональных футбольных лиг Германии (бундеслиги и второй бундеслиги) был установлен в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте турнира.

Новый рекорд средней посещаемости матчей профессиональных футбольных лиг Германии (<span class=error>бундеслиги</span> и второй <span class=error>бундеслиги</span>) был установлен в сезоне-2016/17 сообщается на официальном сайте турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Суммарная посещаемость 612 матчей бундеслиги и второй бундеслиги составила 19 миллионов 49 тысяч 362 человека, что на 1,3% больше по сравнению с прошлым сезоном.

Средняя посещаемость матчей бундеслиги составила 40693 человека. Лидером по этому показателю стала дортмундская «Боруссия», на игры которой в среднем ходили по 80 тысяч зрителей.

Средняя посещаемость матчей второй бундеслиги составила 21560 зрителей, что на 13% больше, чем сезоном ранее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева