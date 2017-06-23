Рекорд посещаемости чемпионата Германии по футболу установлен в сезоне-2016/17
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Новый рекорд средней посещаемости матчей профессиональных футбольных лиг Германии (бундеслиги и второй бундеслиги) был установлен в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте турнира.
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Суммарная посещаемость 612 матчей бундеслиги и второй бундеслиги составила 19 миллионов 49 тысяч 362 человека, что на 1,3% больше по сравнению с прошлым сезоном.
Средняя посещаемость матчей бундеслиги составила 40693 человека. Лидером по этому показателю стала дортмундская «Боруссия», на игры которой в среднем ходили по 80 тысяч зрителей.
Средняя посещаемость матчей второй бундеслиги составила 21560 зрителей, что на 13% больше, чем сезоном ранее.
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