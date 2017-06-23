Неймар хотел бы видеть Верратти в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что был бы рад переходу в каталонскую команду полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Верратти? Я бы хотел видеть его в “Барселоне”. Он отличный игрок с невероятной техникой. У него есть все данные, чтобы играть вместе с нами в “Барселоне”. Уверен, если сделка состоится, команда тепло его примет, ведь это шикарный игрок», — цитирует Неймара Football Italia.
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» вновь ответил Верратти отказом на просьбу отпустить его в «Барселону».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter