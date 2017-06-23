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23 июня 2017, 19:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар хотел бы видеть Верратти в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что был бы рад переходу в каталонскую команду полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> заявил что был бы рад переходу в каталонскую команду полузащитника <span class=error>ПСЖ</span> Марко <span class=error>Верратти</span>. Увеличить
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«Верратти? Я бы хотел видеть его в “Барселоне”. Он отличный игрок с невероятной техникой. У него есть все данные, чтобы играть вместе с нами в “Барселоне”. Уверен, если сделка состоится, команда тепло его примет, ведь это шикарный игрок», — цитирует Неймара Football Italia.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» вновь ответил Верратти отказом на просьбу отпустить его в «Барселону».

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