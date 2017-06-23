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23 июня 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Чемпион Сербии интересуется защитником «Кайрата»

Белградский «Партизан» интересуется сербским защитником «Кайрата» Жарко Марковичем. Об этом сообщает HotSport.rs.

По данным издания, кандидатурой Маркович чемпион Сербии заинтересовался после предложения от одного из агентов. Переходу игрока может помешать действующий до декабря 2018 года контракт с «Кайратом».

Этим летом «Партизан» примет участие в Лиге чемпионов, где его соперником по второму раунду квалификации станет черногорская «Будучность».

Стоит отметить, что Маркович является воспитанником «Црвены Звезды» — главного противника «Партизана». Защитник не играл за основную команду родного клуба, но прошел все этапы в академии. Сейчас в «Партизане» играет экс-нападающий «Кайрата» Леандре Тавамба.

За «Кайрат» Маркович выступает с 2014 года. В казахстанской премьер-лиге он провел 84 матча, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне серб отличился два раза в девяти встречах КПЛ.

Сейчас Маркович продолжает восстановление от травмы, из-за которой не играет с 23 апреля. Существовала вероятность, что он пропустит остаток сезона, но в итоге серб сможет вернуться в строй через две недели.

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