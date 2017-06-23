Чемпион Сербии интересуется защитником «Кайрата»

По данным издания, кандидатурой Маркович чемпион Сербии заинтересовался после предложения от одного из агентов. Переходу игрока может помешать действующий до декабря 2018 года контракт с «Кайратом».

Этим летом «Партизан» примет участие в Лиге чемпионов, где его соперником по второму раунду квалификации станет черногорская «Будучность».

Стоит отметить, что Маркович является воспитанником «Црвены Звезды» — главного противника «Партизана». Защитник не играл за основную команду родного клуба, но прошел все этапы в академии. Сейчас в «Партизане» играет экс-нападающий «Кайрата» Леандре Тавамба.

За «Кайрат» Маркович выступает с 2014 года. В казахстанской премьер-лиге он провел 84 матча, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне серб отличился два раза в девяти встречах КПЛ.