Чемпион Сербии интересуется защитником «Кайрата»
Белградский «Партизан» интересуется сербским защитником «Кайрата» Жарко Марковичем. Об этом сообщает HotSport.rs.
По данным издания, кандидатурой Маркович чемпион Сербии заинтересовался после предложения от одного из агентов. Переходу игрока может помешать действующий до декабря 2018 года контракт с «Кайратом».
Этим летом «Партизан» примет участие в Лиге чемпионов, где его соперником по второму раунду квалификации станет черногорская «Будучность».
Стоит отметить, что Маркович является воспитанником «Црвены Звезды» — главного противника «Партизана». Защитник не играл за основную команду родного клуба, но прошел все этапы в академии. Сейчас в «Партизане» играет
За «Кайрат» Маркович выступает с 2014 года. В казахстанской
Сейчас Маркович продолжает восстановление от травмы,
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