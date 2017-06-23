Сильвио Берлускони: Доннарумма не заслужил критики
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони отметил, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма часто сталкивается с необоснованной критикой. Ранее стало известно, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с миланским клубом, истекающий летом 2018 года.
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— Доннарумма — хороший 18-летний молодой человек, перед которым сейчас стоит сложный выбор, — приводит Football Italia слова Берлускони. — Не надо судить его строго. У нас есть 500 политиков, которые изменили команду в нынешний срок парламентских полномочий, отвергнув голоса итальянского народа.
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