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23 июня 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сильвио Берлускони: Доннарумма не заслужил критики

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони отметил, что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма часто сталкивается с необоснованной критикой. Ранее стало известно, что 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с миланским клубом, истекающий летом 2018 года.

Бывший владелец Милана <span class=error>Сильвио</span> Берлускони отметил что вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма часто сталкивается с необоснованной критикой. Увеличить
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— Доннарумма — хороший 18-летний молодой человек, перед которым сейчас стоит сложный выбор, — приводит Football Italia слова Берлускони. — Не надо судить его строго. У нас есть 500 политиков, которые изменили команду в нынешний срок парламентских полномочий, отвергнув голоса итальянского народа.

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