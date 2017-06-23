Пеллегрино стал главным тренером «Саутгемптона»
Аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино возглавил «Саутгемптон», сообщает
пресс-служба английского клуба. 45-летний наставник заключил со «святыми» соглашение, которое рассчитано на три года.
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Пеллегрино сменил на посту главного тренера «Саутгемптона» Клода Пюэля, об уходе которого было объявлено на прошлой неделе.
Пеллегрино с лета 2016 года работал с «Алавесом» и занял с командой девятое место в Примере, а также дошёл до финала Кубка Испании, где уступил «Барселоне». В мае он покинул пост испанского клуба. Специалист ранее также работал главным тренером в «Валенсии», «Эстудиантесе» и «Индепендьенте».
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