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23 июня 2017, 19:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пеллегрино стал главным тренером «Саутгемптона»

Аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино возглавил «Саутгемптон», сообщает пресс-служба английского клуба. 45-летний наставник заключил со «святыми» соглашение, которое рассчитано на три года.

Аргентинский специалист Маурисио <span class=error>Пеллегрино</span> возглавил Саутгемптон сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> английского клуба. 45-летний наставник заключил со святыми соглашение которое рассчитано на три года. Увеличить
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Пеллегрино сменил на посту главного тренера «Саутгемптона» Клода Пюэля, об уходе которого было объявлено на прошлой неделе.

Пеллегрино с лета 2016 года работал с «Алавесом» и занял с командой девятое место в Примере, а также дошёл до финала Кубка Испании, где уступил «Барселоне». В мае он покинул пост испанского клуба. Специалист ранее также работал главным тренером в «Валенсии», «Эстудиантесе» и «Индепендьенте».

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