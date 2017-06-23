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23 июня 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Дженоа» может быть продан арабскому инвестиционному фонду

Президент «Дженоа» Энрико Прециози провел переговоры о продаже клуба.

Президент <span class=error>Дженоа</span> Энрико Прециози провел переговоры о продаже клуба. Увеличить
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Как сообщает Corriere dello Sport, Прециози контактировал с представителями арабского инвестиционного фонда. Они готовы вложить до 90 миллионов евро и купить большую часть акций «Дженоа».

Прециози купил «Дженоа» в 2003 году и смог вывести клуб в серию А в 2007 году.

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