«Дженоа» может быть продан арабскому инвестиционному фонду
Президент «Дженоа» Энрико Прециози провел переговоры о продаже клуба.
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Как сообщает Corriere dello Sport, Прециози контактировал с представителями арабского инвестиционного фонда. Они готовы вложить до 90 миллионов евро и купить большую часть акций «Дженоа».
Прециози купил «Дженоа» в 2003 году и смог вывести клуб в серию А в 2007 году.
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