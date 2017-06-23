Месси вытащит Роналду из тюрьмы

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Громкая история с налоговыми махинациями двух лучших футболистов своего поколения продолжает развиваться стремительно — не проходит и дня без появления в прессе «огненных» слухов и заявлений о возможных путях развития ситуации.

Причем еще совсем недавно стало казаться, что история о неуплате налогов, одним из главных фигурантов которой стал Лионель Месси, уже канула в лету — суд официально признал аргентинца виновным в сокрытии пошлин на сумму в €4,1 млн в период с 2007 по 2009 год и приговорил 29-летнего спортсмена к 21 месяцу тюрьмы, а также штрафу в размере €2 млн.

Осужден был и его отец — Хорхе Месси получил наказание в виде тюремного заключения на год и девять месяцев (позднее срок был чуть сокращен) и денежного штрафа в €1,5 млн.

При этом стоит отметить, что в Испании осужденные за ненасильственные преступления лица на срок до двух лет, не отбывают наказание в тюрьме (за исключение определенных случаев, дело Месси к которым отношения не имеет), получая условный приговор — то есть ни отец прославленного игрока, ни сам Лео за решеткой бы в итоге не оказались.

Едва ли не в то же время, когда лидер сине-гранатовых узнал официальный вердикт по своему делу, схожий скандал с новой силой разгорелся вокруг вечного соперника Лионеля — Криштиану Роналду.

Изначально слухи о том, что португалец не является добропорядочным налогоплательщиком, появились в СМИ еще в 2016 году, но тогда успокоить поклонников таланта КриРо поспешил его агент Жорже Мендеш, выступивший с опровержением информации.

Однако уже в этом июне история получила новый виток — испанской прокуратурой был подан иск в отношении 32-летней звезды, по которому футболисту вменялось уклонение от налоговых выплат на сумму в €14,7 млн, что почти мгновенно породило множество сплетен о скором отъезде Криштиану из «Реала» и из страны в целом.

Позднее, правда, стало известно, что нападающего в целом удовлетворило заявление президента «сливочных» Флорентино Переса, и окончательно вопрос о дальнейшем пребывании бомбардира в Мадриде решится после Кубка конфедераций.

«У Криштиану контракт с клубом, поэтому он игрок “Реала”. Мы поговорим с ним и посмотрим, чем все закончится. Сейчас Криштиану со своей сборной выступает на очень важном турнире, я не хочу отвлекать его от национальной команды. Не знаю точно, что произошло, но все выглядит странно, — сказал Перес As. — Криштиану — хороший парень и настоящий профессионал. Вся эта история выглядит странно. Я поговорю с ним, и он мне все расскажет».

Заседание в суде по делу Роналду, присутствовать на котором будет обязан и сам игрок, было назначено на 31 июля.

В то же время на исход разбирательства по неуплате налогов португальца вполне может повлиять якобы решение испанских прокуроров изменить уже вынесенное официально наказание Месси — с условного срока на денежный штраф в размере €252 тыс, о чем сообщает EFA.

Таким исходом, впрочем, довольны далеко не все. Так, например, вице-президент «Барселоны» Карлес Вилларуби в интервью изданию Marca выразил мнение, что желания заменить условный срок Лео денежным штрафом прямым образом связано с Криштиану Роналду и его дальнейшей карьерой в Испании.

«Мне сложно представить, развивались бы события таким образом, если бы не существовало проблемы с другим игроком. Все события, которые происходят сейчас и будут происходить, развиваются в одном конкретном направлении: чтобы Роналду не сел на скамью подсудимых.

А вот Месси пришлось пройти через это.

Не хотят, чтобы были фотографии с Криштиану на скамье подсудимых.

Я допускаю презумпцию невиновности для Роналду точно так же, как мы допускаем ее для Месси. Насчет Лео говорили, что он глава мафии во главе семьи, которая нарушает закон. Теперь министр финансов выступил с заявлением о презумпции невиновности для Роналду, — заявил Вилларуби.

Добавим, что в Испании Кришитану выступает с 2009 года — именно тогда португалец перешел в стан «Королевского клуба» из английского «Манчестер Юнайтед». В свою очередь Месси, являющийся воспитанником «Барсы», проживает на Пиренеях с детства.