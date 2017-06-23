«Тараз» расстался с лучшим бомбардиром
35-летний российский нападающий Руслан Мухаметшин покидает состав «Тараза», сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Опытный форвард является лучшим снайпером «Тараза» в текущем сезоне — на его счету три гола в 11 матчах КПЛ. Но рулевой клуба Ваит Талгаев решил все же отказаться от услуг футболиста, несмотря на то, что сам был инициатором его приглашения зимой.
35-летний Мухаметшин перешел в «Тараз» из тульского «Арсенала». Но основная часть его карьеры прошла в двух клубах — «Мордовии» из Саранска и в родном «Рубине», а точнее во второй команде казанцев.
Также состав «Тараза» покинул молодой полузащитник Мадияр Раимбек, вернувшийся в родной «Кайрат». Первым же новичком клуба в летний дозаявочный период стал казахстанский защитник Владислав Кузьмин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter