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23 июня 2017, 17:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тараз» расстался с лучшим бомбардиром

35-летний российский нападающий Руслан Мухаметшин покидает состав «Тараза», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Опытный форвард является лучшим снайпером «Тараза» в текущем сезоне — на его счету три гола в 11 матчах КПЛ. Но рулевой клуба Ваит Талгаев решил все же отказаться от услуг футболиста, несмотря на то, что сам был инициатором его приглашения зимой.

35-летний Мухаметшин перешел в «Тараз» из тульского «Арсенала». Но основная часть его карьеры прошла в двух клубах — «Мордовии» из Саранска и в родном «Рубине», а точнее во второй команде казанцев.

Также состав «Тараза» покинул молодой полузащитник Мадияр Раимбек, вернувшийся в родной «Кайрат». Первым же новичком клуба в летний дозаявочный период стал казахстанский защитник Владислав Кузьмин.

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