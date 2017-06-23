Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30171976/
23 июня 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Трабзонспоре» сообщили, что продолжают переговоры о переходе Таски

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Спартака» Сердар Таски по-прежнему интересен «Трабзонспору».

Информацию подтвердил вице-президент турецкого клуба Ахмет Чубукчу.

«Сердар Таски — игрок, который нас интересует. Переговоры продолжаются. Мы внимательно следим за ним. Преимущество “Спартака” в том, что команда стала чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. На данный момент переговоры продолжаются, но не ясно, чем всё закончится», — цитирует Чубукчу Yeni Safak.

В мае этого года прошла информация, что Сердар Таски подписал предварительный контракт с «Трабзонспором». Действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

Трабзонспор
Новости Матчи Состав
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?