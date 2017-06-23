В «Трабзонспоре» сообщили, что продолжают переговоры о переходе Таски

Информацию подтвердил вице-президент турецкого клуба Ахмет Чубукчу.



«Сердар Таски — игрок, который нас интересует. Переговоры продолжаются. Мы внимательно следим за ним. Преимущество “Спартака” в том, что команда стала чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. На данный момент переговоры продолжаются, но не ясно, чем всё закончится», — цитирует Чубукчу Yeni Safak.

В мае этого года прошла информация, что Сердар Таски подписал предварительный контракт с «Трабзонспором». Действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.