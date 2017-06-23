Конец фарсу. Почему Роналду нельзя покидать «Реал»

Причина появления слухов об уходе Роналду

После очередной победы «Реала» в Лиге чемпионов, наверное, ни дня не проходило без новостей о возможном уходе из лучшего клуба планеты его лидера Криштиану Роналду. Поводом послужила налоговая история.

Португалец оказался под колпаком соответствующих органов в Испании, которые обвиняют его в сокрытии налогов от продажи его имиджевых прав на сумму порядка 15 млн евро. Для пиренейской страны это не новость: королевская казна каждый год находится в предвкушении средств, получаемых от топовых спортсменов, выступающих на территории Испании. Только что разрешилась ситуация с Лео Месси, который всё-таки избежал реального срока. В последние годы в переплёт попадали другие звёзды «Барселоны» и «Реала», включая Маскерано, Ди Марию, Это’О, Пепе и многих других. В основном все старались решить вопрос полюбовно, соглашались на сделку с прокуратурой, выплачивали штрафы. Но, к примеру, Хаби Алонсо виновным себя так и не признал и вот уже около 10 лет судится с налоговыми органами. По этому же пути, судя по всему, хочет пойти и Роналду, который не намерен соглашаться с предъявленными обвинениями, хотя об этом его просят некоторые члены совета директоров «Реала».

31 июля в суде 32-летний футболист намерен отстаивать свою точку зрения. В преддверии этого процесса Роналду уже нанял двух юристов из международной юридической компании Baker & McKenzie, которые будут защищать его перед судом. Проблема в том, что в случае неудачного исхода дела португальцу светит реальный тюремный срок — до семи лет. Но на примере Хаби Алонсо мы видим, как долго могут длиться подобные процессы со всевозможными апелляциями, кассациями.

Мы, к счастью, не наделены полномочиями суда, там и без нас разберутся. Но уже в открытую анализируют схему, которую Роналду избрал для сокрытия средств, полученных от продажи имиджевых прав. Им была создана компания на Британских Виргинских островах, которой были делегированы соответствующие права, затем они были проданы другому юридическому лицу, базирующемуся в Ирландии. История тёмная, но не футбольная, поэтому нам ни к чему разбираться в тонкостях испанского законодательства.

Что побудило Роналду поддержать тему своего ухода из «Реала»

История абсолютно банальная. Если вам хочется поучаствовать хотя бы в качестве зрителя в запутанном деле с массой подковёрных интриг, то просто дождитесь нового сезона «Настоящего детектива». Всем известно, что звёзды капризны, требуют постоянного внимания и обижаются на всякие мелочи. Полагаю, у Криштиану эти чувства гипетрофированы. Как уже говорилось, члены совета директоров «Реала» советовали португальцу пойти на сделку с прокуратурой, чтобы не попадать в объективы фотокамер в суде и не порочить имя клуба. Роналду же искренне считает себя невиновным, и такие пожелания его оскорбили.

Даже в последнем интервью, когда история раскрутилась на полную катушку, Флорентино Перес продолжил говорить о том, что не знает подробностей дела, что давно не говорил с Роналду. Правда, босс «Мадрида» подчеркнул, что считает Криштиану честным парнем, для которого деньги не главное, и верит в положительный исход истории для клуба и его звезды.

Разочаровало Роналду и то, как всю эту историю начала раскручивать пресса, которая едва ли всех собак на него спустила. Интересно, что новость о возможном уходе Криштиану впервые появилась в ведущем португальском издании A Bola. А затем уже за неё ухватились испанские флагманы, которые провели расследование, обозначили сумму, которую задолжал Роналду казне. Естественно, перед болельщиками португалец был выставлен в негативном свете.

По всей видимости, в сердцах он и принял решение раскрутить сюжет со своим уходом. Мол, если Испания меня не ценит, это не беда, стану своим в любом месте планеты. Очевидно, что эмоции в данной ситуации преобладали, ведь, поразмыслив, Роналду понял, что бежать некуда.

Почему Роналду не может покинуть «Реал» прямо сейчас

Во-первых, надо отметить, что источники испанского издания AS, приближённые к агенту Роналду Жорже Мендешу, ещё 21 июня поведали о смягчении позиции португальца по отношению к своему клубу. На волне своего хорошего настроения тем же вечером Криштиану забил победный мяч в ворота сборной России на Кубке конфедераций.

Но если поразмыслить, то изначально было понятно, что Роналду этим летом уж точно никуда не перейдёт. Более тщеславного человека в мире спорта ещё поискать. Криштиану хочет оставаться лучшим, намерен и дальше коллекционировать «Золотые мячи», а это на данный момент возможно только в «Реале». Есть клубы, которые готовы ему платить больше «Мадрида», но в Китай переезжать ещё рановато, а переход в «ПСЖ» грозит тем, что лигочемпионская кампания будет заканчиваться для Роналду примерно в марте. Да и налогообложение во Франции более суровое, чем в Испании. «Манчестер Юнайтед», возможно, и хотел бы заполучить своего бывшего игрока, но здесь совсем уж много «но». На данный момент «МЮ» явно не ровня «Реалу», что не устраивает Криштиану. У него самого на руках контракт, который будет действовать ещё четыре года, поэтому «МЮ» банально не сможет найти денег на столь дорогостоящую покупку.

С одной стороны, Роналду находится в «золотой клетке», но сейчас его всё устраивает: он собирает победы вместе с клубом, пополняет коллекцию личных наград, обновляет рекорды. Ради такого можно и забыть о мелких обидах, неблагосклонности прессы и предстоящих судебных тяжбах. Впрочем, до них может и не дойти, если португалец добровольно расстанется примерно с 40 процентами прошлогоднего заработка, который составил порядка 77 млн евро.