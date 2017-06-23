СМИ: Лука Тони покинет пост спортивного директора футбольного клуба «Верона»
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Известный в прошлом нападающий Лука Тони покинет пост спортивного директора футбольного клуба «Верона» на следующей неделе по истечении срока действия контракта, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
По данным источника, Тони остался разочарован отсутствием ответственности на своей должности, при этом «Верона» заняла второе итоговое место в серии B и вернулась в элитный дивизион чемпионата Италии. Теперь
Ранее 40-летний Тони заявил в интервью, что он провел прошедший сезон как зритель.
Тони присоединился к «Вероне» в качестве свободного агента в 2013 году и летом 2016-го в этом клубе он завершил спортивную карьеру. Ранее нападающий выступал за итальянские «Тревизо», «Брешиа», «Палермо», «Фиорентина», «Рома», «Дженоа», «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию», забив в общей сложности свыше 300 мячей. В активе Тони 47 игр и 16 голов за сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2006 году.