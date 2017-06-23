СМИ: Лука Тони покинет пост спортивного директора футбольного клуба «Верона»

По данным источника, Тони остался разочарован отсутствием ответственности на своей должности, при этом «Верона» заняла второе итоговое место в серии B и вернулась в элитный дивизион чемпионата Италии. Теперь экс-форвард намерен продолжить карьеру в качестве тренера или тележурналиста.

Ранее 40-летний Тони заявил в интервью, что он провел прошедший сезон как зритель.

Тони присоединился к «Вероне» в качестве свободного агента в 2013 году и летом 2016-го в этом клубе он завершил спортивную карьеру. Ранее нападающий выступал за итальянские «Тревизо», «Брешиа», «Палермо», «Фиорентина», «Рома», «Дженоа», «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию», забив в общей сложности свыше 300 мячей. В активе Тони 47 игр и 16 голов за сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2006 году.