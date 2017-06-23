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23 июня 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» заявила Тагыберген и Деспотовича

Сегодня футбольный клуб «Астана» дозаявил двух футболистов — полузащитника Асхата Тагыберген и форварда Джордже Деспотовича.

Сегодня футбольный клуб <span class=error>Астана</span> <span class=error>дозаявил</span> двух футболистов — полузащитника <span class=error>Асхата</span> Тагыберген и форварда Джордже Деспотовича. Увеличить
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Асхат будет в этом сезоны выступать под номером 17, Деспотович же выбрал себе номер 9.

Стоит отметить, что оба футболиста первую часть чемпионата провели на правах аренды в костанайском «Тоболе».

Тагыберген в 10 матчах за костанайцев отметился тремя результативными передачами, а на счету Джордже 3 гола и 3 передачи в 16 матчах Премьер-Лиги этого года.

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