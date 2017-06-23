«Астана» заявила Тагыберген и Деспотовича
Сегодня футбольный клуб «Астана» дозаявил двух футболистов — полузащитника Асхата Тагыберген и форварда Джордже Деспотовича.
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Асхат будет в этом сезоны выступать под номером 17, Деспотович же выбрал себе номер 9.
Стоит отметить, что оба футболиста первую часть чемпионата провели на правах аренды в костанайском «Тоболе».
Тагыберген в 10 матчах за костанайцев отметился тремя результативными передачами, а на счету Джордже 3 гола и 3 передачи в 16 матчах
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