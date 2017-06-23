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23 июня 2017, 15:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» отзаявила Максимовича и Ллуллаку

Сегодня два футболиста «Астаны» были отзаявлены от участия в Чемпионате Казахстана среди команд Премьер-лиги на сезон 2017 года — это сербский полузащитник Неманья Максимович и албанский форвард Аздрен Ллуллаку.

Сегодня два футболиста <span class=error>Астаны</span> были <span class=error>отзаявлены</span> от участия в Чемпионате Казахстана среди команд <nobr>Премьер-лиги</nobr> на сезон 2017 года — это сербский полузащитник <span class=error>Неманья</span> Максимович и албанский форвард <span class=error>Аздрен</span> Ллуллаку. Увеличить
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«Контракт Максимовича подошел к концу, и он предпочел продолжить карьеру в более сильном чемпионате. Как вы знаете, с сезона 2017/18 Неманья будет выступать в одном из сильнейших национальных турниров мира — испанской Ла-лиге в составе «Валенсии». Это переход престижен для казахстанской премьер-лиги и подчеркивает высокий уровень «Астаны», игроки которой, на карандаше у клубов такого уровня, как испанская «Валенсия». Неманья внес большой вклад в становление чемпионских традиций нашего клуба, и мы желаем ему успеха в новой команде.

Что касается Ллуллаку, то этот футболист будет отдан в аренду до конца сезона. У каждого игрока свой адаптационный период, у Аздрена он немного затянулся, и в настоящее время он пока не может в полной мере продемонстрировать свои лучшие качества в нашем клубе. Мы по-прежнему верим в него, и считаем его сильным и разносторонним футболистом, ведь недаром он стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии сезона 2016/17 гг.

«Однако из-за того что в нашем чемпионате существует лимит на легионеров у нас нет времени ждать — нам нужны футболисты, что называется, «здесь и сейчас», готовые отстаивать честь клуба и страны в самом престижном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов УЕФА. В настоящее время по аренде Ллуллаку мы ведем переговоры и надеемся, что своей игрой во второй части сезона он сможет доказать нашему тренерскому штабу, что он заслуживает возвращение в стан «Астаны»», — прокомментировал клубной пресс-службе генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов.

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