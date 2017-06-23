«Астана» отзаявила Максимовича и Ллуллаку
Сегодня два футболиста «Астаны» были отзаявлены от участия в Чемпионате Казахстана среди команд
Премьер-лиги на сезон 2017 года — это сербский полузащитник Неманья Максимович и албанский форвард Аздрен Ллуллаку.
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Видимо, что-то случилось...
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«Контракт Максимовича подошел к концу, и он предпочел продолжить карьеру в более сильном чемпионате. Как вы знаете, с сезона 2017/18 Неманья будет выступать в одном из сильнейших национальных турниров мира — испанской
Что касается Ллуллаку, то этот футболист будет отдан в аренду до конца сезона. У каждого игрока свой адаптационный период, у Аздрена он немного затянулся, и в настоящее время он пока не может в полной мере продемонстрировать свои лучшие качества в нашем клубе. Мы
«Однако
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