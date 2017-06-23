ФИФА запретила ганскому защитнику Инкуму играть 1 год из-за долгов перед агентом

Как сообщает AP News, запрет был оставлен в силе Арбитражным судом по спорту после того, как Инкум оспаривал решение дисциплинарного комитета ФИФА. Он может быть отменён в случае полного погашения долга.



28-летний игрок, выступавший в составе сборной Ганы на чемпионате мира 2010 года, с 2017 года выступает за болгарский клуб «Верея», а до этого за «Базель» и «Днепр» и ряд других команд.

Спор между футболистом и его бывшим агентом Энди Эвансом начался в 2014 году, когда ФИФА потребовала от Инкума выплатить долг. Позже ФИФА оштрафовал ганца на $ 20,6 тыс.