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23 июня 2017, 15:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» отказался продавать Мбаппе «Ливерпулю» за € 100 млн

«Монако» отклонил предложение «Ливерпуля» по переходу нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, французский клуб не принял вариант с трансфером, за который англичане готовы были заплатить € 100 млн.

Накануне появилась информация, что «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн. Ранее испанские СМИ также сообщили, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.

Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах.

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