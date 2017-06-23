«Монако» отказался продавать Мбаппе «Ливерпулю» за € 100 млн

Как сообщает Marca, французский клуб не принял вариант с трансфером, за который англичане готовы были заплатить € 100 млн.

Накануне появилась информация, что «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн. Ранее испанские СМИ также сообщили, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.



Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах.