«Монако» отказался продавать Мбаппе «Ливерпулю» за € 100 млн
«Монако» отклонил предложение «Ливерпуля» по переходу нападающего Килиана Мбаппе.
Как сообщает Marca, французский клуб не принял вариант с трансфером, за который англичане готовы были заплатить € 100 млн.
Накануне появилась информация, что «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн. Ранее испанские СМИ также сообщили, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.
Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах.
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