Доходы от матча между «Арсеналом» и «Челси» пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр

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«Как и вся страна, мы все были глубоко опечалены … Мы надеемся, что можем помочь.

Два крупнейших лондонских клубов соберутся вместе, чтобы поиграть в нескольких милях от Лондона. Они будут едины в своей страсти к футболу и в горе в связи с этой трагической утратой, — сказал председатель ассоциации Грег Кларк.

Суперкубок пройдет 6 августа.

Трагедия произошла 14 июня. Погибло около 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести.