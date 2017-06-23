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23 июня 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Доходы от матча между «Арсеналом» и «Челси» пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр

Доходы от матча Суперкубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» пойдут на поддержку пострадавшим от пожара в жилом высотном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне, сообщает Reuters.

Доходы от матча <span class=error>Суперкубка</span> Англии между Арсеналом и <span class=error>Челси</span> пойдут на поддержку пострадавшим от пожара в жилом высотном доме <nobr>Гренфелл-тауэр</nobr> в Лондоне сообщает Reuters. Увеличить
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«Как и вся страна, мы все были глубоко опечалены … Мы надеемся, что можем помочь.

Два крупнейших лондонских клубов соберутся вместе, чтобы поиграть в нескольких милях от Лондона. Они будут едины в своей страсти к футболу и в горе в связи с этой трагической утратой, — сказал председатель ассоциации Грег Кларк.

Суперкубок пройдет 6 августа.

Трагедия произошла 14 июня. Погибло около 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести.

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СМИ: Клуб тренера Слуцкого «Халл» может купить четырех футболистов «Челси»

СМИ: Клуб тренера Слуцкого «Халл» может купить четырех футболистов «Челси»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Английский клуб «Халл Сити», который ранее возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, намерен приобрести четырех футболистов лондонского «Челси». Об этом сообщает портал Bleacher Report.
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