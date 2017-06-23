Доходы от матча между «Арсеналом» и «Челси» пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр
Доходы от матча Суперкубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» пойдут на поддержку пострадавшим от пожара в жилом высотном доме
Гренфелл-тауэр в Лондоне, сообщает Reuters.
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Видимо, что-то случилось...
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«Как и вся страна, мы все были глубоко опечалены … Мы надеемся, что можем помочь.
Два крупнейших лондонских клубов соберутся вместе, чтобы поиграть в нескольких милях от Лондона. Они будут едины в своей страсти к футболу и в горе в связи с этой трагической утратой, — сказал председатель ассоциации Грег Кларк.
Суперкубок пройдет 6 августа.
Трагедия произошла 14 июня. Погибло около 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести.
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