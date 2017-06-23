Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30170002/
23 июня 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Севильи» Рами был замечен в компании Памелы Андерсон

31-летний французский защитник «Севильи» Адиль Рами был замечен в компании 49-летней американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон после совместного ужина в Ницце, сообщает The Sun.

Это породило слухи о том, что Рами и Андерсон встречаются, хотя подтверждения информация на данный момент не получила.

Зимой этого года СМИ сообщали о романе Памелы Андерсон с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. У Рами есть ребёнок от модели Сидони Бьемон.

Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?