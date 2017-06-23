Защитник «Севильи» Рами был замечен в компании Памелы Андерсон

Это породило слухи о том, что Рами и Андерсон встречаются, хотя подтверждения информация на данный момент не получила.

Зимой этого года СМИ сообщали о романе Памелы Андерсон с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. У Рами есть ребёнок от модели Сидони Бьемон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pamela Anderson ‘dating' football star dubbed Shrek <a href="https://t.co/V0jcPKPIf9">https://t.co/V0jcPKPIf9</a> <a href="https://t.co/6QHx9n2clL">pic.twitter.com/6QHx9n2clL</a></p>— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) <a href="https://twitter.com/TheSunFootball/status/878206505383755780">23 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>