Защитник «Севильи» Рами был замечен в компании Памелы Андерсон
31-летний французский защитник «Севильи» Адиль Рами был замечен в компании 49-летней американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон после совместного ужина в Ницце, сообщает The Sun.
Это породило слухи о том, что Рами и Андерсон встречаются, хотя подтверждения информация на данный момент не получила.
Зимой этого года СМИ сообщали о романе Памелы Андерсон с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. У Рами есть ребёнок от модели Сидони Бьемон.
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