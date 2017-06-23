Жамбыл Кукеев может покинуть «Кайсар»
Один из самых обсуждаемых казахстанских игроков последних лет Жамбыл Кукеев не сумел завоевать место в основном составе «Кайсара» и близок к еще одной своей неудаче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ближайшее время Кукеев может уйти из кызылординского клуба по решению руководства. 27-летний атакующий полузащитник уже долгое время не является нигде твердым игроком основного состава. В частности, ему не удалось завоевать место в старте «Кайрата», а теперь от его услуг хотят отказаться в Кызылорде.
К тому же в 2016 году, который Кукеев пропустил
Помимо Кукеева, состав «Кайсара» могут покинуть защитники Алдан Балтаев и Евгений Горячий, а также черногорский форвард Стефан Николич.
Напомним, что ранее контракт с «волками» подписал защитник «Акжайыка» Бауыржан Омаров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter