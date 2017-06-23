Жамбыл Кукеев может покинуть «Кайсар»

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В ближайшее время Кукеев может уйти из кызылординского клуба по решению руководства. 27-летний атакующий полузащитник уже долгое время не является нигде твердым игроком основного состава. В частности, ему не удалось завоевать место в старте «Кайрата», а теперь от его услуг хотят отказаться в Кызылорде.

К тому же в 2016 году, который Кукеев пропустил из-за того, что не сумел найти себе команду, он также не подошел «Ордабасы» и «Таразу». В текущем сезоне на его счету лишь шесть появлений на поле в рамках КПЛ, да и то преимущественно выходил он на замену.

Помимо Кукеева, состав «Кайсара» могут покинуть защитники Алдан Балтаев и Евгений Горячий, а также черногорский форвард Стефан Николич.

Напомним, что ранее контракт с «волками» подписал защитник «Акжайыка» Бауыржан Омаров.