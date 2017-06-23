В «Барселоне» считают, что Роналду сыграл роль в изменении решения суда по Месси

При этом он провёл параллель с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн. Суд принял решение заменить наказание для Месси, предусматривавшее тюремное заключение сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере € 252 тыс.

«Мне сложно представить, развивались бы события таким образом, если бы не существовало проблемы с другим игроком. Все события, которые происходят сейчас и будут происходить, развиваются в одном конкретном направлении: чтобы Роналду не сел на скамью подсудимых. А вот Месси пришлось пройти через это. Не хотят, чтобы были фотографии с Криштиану на скамье подсудимых. Я допускаю презумпцию невиновности для Роналду точно так же, как мы допускаем её для Месси. Насчёт Лео говорили, что он глава мафии во главе семьи, которая нарушает закон. Теперь министр финансов выступил с заявлением о презумпции невиновности для Роналду», — цитирует Вилларуби Marca.

Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Роналду в свою очередь не собирается платить € 14,7 млн и намерен 31 июля доказать свою невиновность в суде.