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23 июня 2017, 13:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» отзаявил еще двух футболистов

Ивуарийский защитник Дидье Борис Кадио и полузащитник Ринат Хайруллин больше не будет выступать за карагандинский «Шахтер», пишет Sports.kz.

Ивуарийский защитник <span class=error>Дидье</span> Борис <span class=error>Кадио</span> и полузащитник <span class=error>Ринат</span> Хайруллин больше не будет выступать за карагандинский Шахтер пишет Sports.kz. Увеличить
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Они стали очередными футболистами отзаявленными «горняками» следом за вратарем Сергеем Ткачуком, защитниками Николой Василевичем и Иваном Садовничим и нападающим Алессио Аллегриа.

В свою очередь пополнили клуб защитник Виктор Дмитренко и нападающий Сергей Хижниченко.

Шахтер Кг
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