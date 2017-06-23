«Шахтер» отзаявил еще двух футболистов
Ивуарийский защитник Дидье Борис Кадио и полузащитник Ринат Хайруллин больше не будет выступать за карагандинский «Шахтер», пишет Sports.kz.
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Они стали очередными футболистами отзаявленными «горняками» следом за вратарем Сергеем Ткачуком, защитниками Николой Василевичем и Иваном Садовничим и нападающим Алессио Аллегриа.
В свою очередь пополнили клуб защитник Виктор Дмитренко и нападающий Сергей Хижниченко.
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