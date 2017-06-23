«Валенсия» предложила за голкипера «Ювентуса» Нето € 6 млн
Голкипер «Ювентуса» Нето интересен «Валенсии».
По информации Goal, руководство испанского клуба предложило «старой синьоре» за 27-летнего бразильца € 6 млн.
Нето недоволен своим положением в «Ювентусе» и намерен во время летнего трансферного окна сменить клубную прописку. Футболист хочет иметь стабильную игровую практику.
Помимо «Валенсии», в услугах Нето заинтересованы «Наполи» и «Милан». Ранее агент голкипера подтвердил, что встречался с представителями россонери.
Контракт Нето с «Ювентусом» действует до лета 2019 года.
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