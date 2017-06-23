Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30169065/
23 июня 2017, 13:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» предложила за голкипера «Ювентуса» Нето € 6 млн

Голкипер «Ювентуса» Нето интересен «Валенсии».

По информации Goal, руководство испанского клуба предложило «старой синьоре» за 27-летнего бразильца € 6 млн.

Нето недоволен своим положением в «Ювентусе» и намерен во время летнего трансферного окна сменить клубную прописку. Футболист хочет иметь стабильную игровую практику.

Помимо «Валенсии», в услугах Нето заинтересованы «Наполи» и «Милан». Ранее агент голкипера подтвердил, что встречался с представителями россонери.

Контракт Нето с «Ювентусом» действует до лета 2019 года.

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?