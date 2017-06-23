«Шахтер» подписал Дмитренко и Хижниченко

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Оба футболиста подписали контракты до окончания сезона, и если Дмитренко находится у «Горняков» в аренде, то Хижниченко стал полноценным футболистом «Шахтера».



Ближайший матч «Шахтера» пройдет 25 июня в Костанае с «Тоболом» и начнется в 19:00. Прямую трансляцию покажет интернет-проект ПФЛК-ТВ. Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает предпочтение костанайцам: победа «Тобола» — 1.495, ничья — 4.42, победа «Шахтера» — 6.5.