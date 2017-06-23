«Шахтер» подписал Дмитренко и Хижниченко
Карагандинский «Шахтер» оформил отношения с футболистами сборной Казахстана защитником Виктором Дмитренко и нападающим Сергеем Хижниченко, пишет Sports.kz.
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Оба футболиста подписали контракты до окончания сезона, и если Дмитренко находится у «Горняков» в аренде, то Хижниченко стал полноценным футболистом «Шахтера».
Ближайший матч «Шахтера» пройдет 25 июня в Костанае с «Тоболом» и начнется в 19:00. Прямую трансляцию покажет
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