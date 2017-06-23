Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30168807/
23 июня 2017, 13:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» подписал Дмитренко и Хижниченко

Карагандинский «Шахтер» оформил отношения с футболистами сборной Казахстана защитником Виктором Дмитренко и нападающим Сергеем Хижниченко, пишет Sports.kz.

Карагандинский Шахтер оформил отношения с футболистами сборной Казахстана защитником Виктором <span class=error>Дмитренко</span> и нападающим Сергеем <span class=error>Хижниченко</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Оба футболиста подписали контракты до окончания сезона, и если Дмитренко находится у «Горняков» в аренде, то Хижниченко стал полноценным футболистом «Шахтера».

Ближайший матч «Шахтера» пройдет 25 июня в Костанае с «Тоболом» и начнется в 19:00. Прямую трансляцию покажет интернет-проект ПФЛК-ТВ. Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает предпочтение костанайцам: победа «Тобола» — 1.495, ничья — 4.42, победа «Шахтера» — 6.5.

Шахтер Кг
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Геннадий Головкин: «Если бы я прикончил Джейкобса, боя с Альваресом могло бы не быть»

Геннадий Головкин: «Когда я рос, я дрался каждый день. В Казахстане у меня была очень тяжелая жизнь»

Головкин и Альварес поспорили, кто сильнее: мексиканцы или казахи?