Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30168573/
23 июня 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вердер» не намерен расставаться с Бауэром, заинтересовавшим «Спартак»

Руководство и тренерский штаб бременского «Вердера» не собираются расставаться с защитником Робертом Бауэром.

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

«Наш клуб не рассматривает вопрос перехода Бауэра в другой клуб», — приводит слова Бауманна Bild.

Ранее блогер Стефано Конфорти на своей странице в «Твиттере» сообщил, что игроком интересуется московский «Спартак». Сам Бауэр в интервью немецким СМИ подтвердил интерес из России, но имя клуба не назвал.

Игрок в составе сборной Германии стал обладателем олимпийской серебряной медали в 2016 году.

По итогам минувшего сезона Бауэр в чемпионате Германии принял участие в 27 матчах, став автором одного гола и трёх результативных передач.

Вердер
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?