«Вердер» не намерен расставаться с Бауэром, заинтересовавшим «Спартак»

Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

«Наш клуб не рассматривает вопрос перехода Бауэра в другой клуб», — приводит слова Бауманна Bild.

Ранее блогер Стефано Конфорти на своей странице в «Твиттере» сообщил, что игроком интересуется московский «Спартак». Сам Бауэр в интервью немецким СМИ подтвердил интерес из России, но имя клуба не назвал.

Игрок в составе сборной Германии стал обладателем олимпийской серебряной медали в 2016 году.

По итогам минувшего сезона Бауэр в чемпионате Германии принял участие в 27 матчах, став автором одного гола и трёх результативных передач.