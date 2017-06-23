Нападающий «Барселоны» Месси признан самым ценным футболистом команды в сезоне

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Награда вручается по итогам голосования каталонских журналистов в конце каждого сезона с 2010 года.

В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 52 матчах команды во всех турнирах, забив в них 54 гола.

Месси ранее получал приз за сезоны-2009/10, 2010/11, 20012/13 и 2014/15. Среди других победителей — Эрик Абидаль (2011/12), Хавьер Маскерано (2013/14) и Луис Суарес (2015/16).