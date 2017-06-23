СМИ: Клуб тренера Слуцкого «Халл» может купить четырех футболистов «Челси»
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Английский клуб «Халл Сити», который ранее возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, намерен приобрести четырех футболистов лондонского «Челси». Об этом сообщает портал Bleacher Report.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
23-летний бразильский полузащитник Лукас Пиазон, 24-летний чешский защитник Томаш Калас и 22-летний полузащитник Льюис Бейкер называются в числе футболистов «Челси», в которых заинтересован «Халл». Имя четвертого игрока не называется. Сообщается, что связи Слуцкого с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем могут помочь «Халлу» приобрести игроков.
После ухода с поста главного тренера московского ЦСКА, который специалист возглавлял с 2009 по 2016 год, Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской
«Халл Сити» по итогам сезона выбыл из