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23 июня 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Клуб тренера Слуцкого «Халл» может купить четырех футболистов «Челси»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Английский клуб «Халл Сити», который ранее возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, намерен приобрести четырех футболистов лондонского «Челси». Об этом сообщает портал Bleacher Report.

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23-летний бразильский полузащитник Лукас Пиазон, 24-летний чешский защитник Томаш Калас и 22-летний полузащитник Льюис Бейкер называются в числе футболистов «Челси», в которых заинтересован «Халл». Имя четвертого игрока не называется. Сообщается, что связи Слуцкого с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем могут помочь «Халлу» приобрести игроков.

После ухода с поста главного тренера московского ЦСКА, который специалист возглавлял с 2009 по 2016 год, Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.

«Халл Сити» по итогам сезона выбыл из премьер-лиги в чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны).

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