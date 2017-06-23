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23 июня 2017, 12:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар расстался с невестой из-за отказа выйти за него замуж

Нападающий «Барселоны» Неймар расстался с 21-летней Бруной Маркезине, которая была его невестой, сообщает UOL.

Это произошло после того, как Неймар попросил Маркезине вступить с ним в брак и получил отказ. Девушка не спешила идти на этот шаг, а Неймар не хотел ждать. В результате пара по обоюдному согласию рассталась.

«Это последний раз, когда я говорю о своей личной жизни, так как мне не нравится делать это. Мы действительно расстались. Это было обоюдное решение. Я восхищаюсь этой девушкой. Надеюсь, она будет счастлива, мы расстались добрыми друзьями», — сказал в связи с этим футболист сборной Бразилии.

У Неймара есть сын, который родился у игрока, когда ему было 19 лет. Тогдашней подруге игрока Каролине, с которой он быстро расстался, было 17 лет.

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