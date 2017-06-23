Неймар расстался с невестой из-за отказа выйти за него замуж
Нападающий «Барселоны» Неймар расстался с 21-летней Бруной Маркезине, которая была его невестой, сообщает UOL.
Это произошло после того, как Неймар попросил Маркезине вступить с ним в брак и получил отказ. Девушка не спешила идти на этот шаг, а Неймар не хотел ждать. В результате пара по обоюдному согласию рассталась.
«Это последний раз, когда я говорю о своей личной жизни, так как мне не нравится делать это. Мы действительно расстались. Это было обоюдное решение. Я восхищаюсь этой девушкой. Надеюсь, она будет счастлива, мы расстались добрыми друзьями», — сказал в связи с этим футболист сборной Бразилии.
У Неймара есть сын, который родился у игрока, когда ему было 19 лет. Тогдашней подруге игрока Каролине, с которой он быстро расстался, было 17 лет.
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