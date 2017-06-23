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23 июня 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Антон Путило может оказаться в «Актобе», но пока продолжает поддерживать форму с минским «Торпедо»

По сведениям pressball.by, «Актобе» проявляет интерес к Антону Путило. Однако не факт, что этот переход совершится — идут переговоры.

По сведениям pressball.by <span class=error>Актобе</span> проявляет интерес к Антону <span class=error>Путило</span>. Однако не факт что этот переход совершится — идут переговоры. Увеличить
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Пока Путило находится в Минске и продолжает тренироваться со столичным «Торпедо». Сейчас «Актобе» занимает 12-е место в чемпионате Казахстана и замыкает таблицу. В активе клуба 9 очков после 14 матчей. У «Шахтера» из Караганды, расположившегося на 11-й строке, 12 очков после 15 игр.

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