Антон Путило может оказаться в «Актобе», но пока продолжает поддерживать форму с минским «Торпедо»
По сведениям pressball.by, «Актобе» проявляет интерес к Антону Путило. Однако не факт, что этот переход совершится — идут переговоры.
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Пока Путило находится в Минске и продолжает тренироваться со столичным «Торпедо». Сейчас «Актобе» занимает 12-е место в чемпионате Казахстана и замыкает таблицу. В активе клуба 9 очков после 14 матчей. У «Шахтера» из Караганды, расположившегося на 11-й строке, 12 очков после 15 игр.
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