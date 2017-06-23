Испанский суд заменил тюремное заключение Месси штрафом в размере € 252 тыс
Верховный суд Испании принял решение заменить наказание для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, предусматривавшего тюремное заключение сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере € 252 тыс., сообщает EFE.
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Отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси в свою очередь должен заплатить штраф в размере € 180 тыс. Прокуратура не возражает против такого развития событий.
Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своих имиджевых прав. Этот приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.
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