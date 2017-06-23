«Лас-Пальмас» отказался от аренды Хесе на следующий сезон

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Согласно информации источника, испанский клуб отказался от аренды бывшего футболиста мадридского «Реала», трансферный лист которого принадлежит «ПСЖ». Позиция «Лас-Пальмаса» обусловлена слабым выступлением игрока по итогам последнего сезона. У Хесе, перешедшего в «ПСЖ» перед стартом минувшего сезона, дела не заладились, и он со второго круга пополнил ряды «Лас-Пальмаса». Однако футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Испании и отметился лишь 3 голами и 1 результативной передачей.