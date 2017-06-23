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Больше всех получил «ПСЖ», занявший второе место в таблице — 57,85 миллиона евро.

Второе и третье места по количеству заработанных денег от ТВ-трансляций заняли «Лион» и «Марсель» (4-е и 5-е места в турнирной таблице. — Прим. «СЭ») — 47,22 и 47,05 соответственно. «Монако», ставший чемпионом страны, оказался лишь на четвертом месте — 41,94 миллиона евро.

«Ницца», которая впервые с 1976 года попала в тройку лучших команд Франции, заработала 33,98 миллиона евро (7-е место по этому показателю. — Прим. «СЭ»).