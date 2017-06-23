«ПСЖ» получил 57,8 миллиона евро от ТВ-трансляций, «Монако» — 41,9
Французское издание L'Equipe опубликовало информацию о том, сколько получили клубы от
ТВ-трансляций по итогам прошлого сезона в лиге 1.
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Больше всех получил «ПСЖ», занявший второе место в таблице — 57,85 миллиона евро.
Второе и третье места по количеству заработанных денег от
«Ницца», которая впервые с 1976 года попала в тройку лучших команд Франции, заработала 33,98 миллиона евро (7-е место по этому показателю. — Прим. «СЭ»).
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