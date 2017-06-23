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23 июня 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» пытается договориться с «Арсеналом» по Санчесу

«Манчестер Сити» надеется в ближайшее время заполучить нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Манчестер Сити надеется в ближайшее время заполучить нападающего Арсенала <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span>. Увеличить
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Как сообщает Daily Mirror, «горожане» готовы заплатить до 50 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего чилийца. Наставник команды Пеп Гвардьола лично заинтересован в переходе игрока сборной Чили, поэтому клубы ведут переговоры несмотря на то, что ранее «канониры» уже отклонили предложение «Сити».

Ранее в СМИ появилась информация, что Санчес, скорее всего, сменит клубную прописку летом. Наиболее активный интерес к игроку проявляет «Бавария».

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. На его счету 144 матча, 72 мяча и 42 результативные передачи.

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