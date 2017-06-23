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23 июня 2017, 9:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Рейнджерс» подписал двух мексиканцев

«Рейнджерс» объявил о подписании контрактов с двумя мексиканскими игроками.

Рейнджерс объявил о подписании контрактов с двумя мексиканскими игроками. Увеличить
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К шотландскому клубу присоединились 28-летний форвард Эдуардо Эррера, выступавший ранее за «Пумас», и 27-летний полузащитник Карлос Пенья, перешедший из «Гвадалахары». С ними были подписаны трехлетние контракты.

Стоит отметить, что оба футболиста имеют опыт выступлений за сборную Мексики.

Рейнджерс
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