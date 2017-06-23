«Рейнджерс» подписал двух мексиканцев

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К шотландскому клубу присоединились 28-летний форвард Эдуардо Эррера, выступавший ранее за «Пумас», и 27-летний полузащитник Карлос Пенья, перешедший из «Гвадалахары». С ними были подписаны трехлетние контракты.

Стоит отметить, что оба футболиста имеют опыт выступлений за сборную Мексики.