«Ювентус» хочет арендовать Санчеша у «Баварии»

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В прошедшем сезоне 19-летний португалец провел 25 матчей за мюнхенцев, в которых результативными действиями не отметился. Санчеш перешел в «Баварию» из «Бенфики» в 2016 году за 35 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Санчешем также интересуется «Барселона».