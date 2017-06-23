«Ювентус» хочет арендовать Санчеша у «Баварии»
«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша на два года с последующим правом выкупа, информирует Mediaset Premium.
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В прошедшем сезоне 19-летний португалец провел 25 матчей за мюнхенцев, в которых результативными действиями не отметился. Санчеш перешел в «Баварию» из «Бенфики» в 2016 году за 35 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Санчешем также интересуется «Барселона».
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