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23 июня 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» хочет арендовать Санчеша у «Баварии»

«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша на два года с последующим правом выкупа, информирует Mediaset Premium.

<span class=error>Ювентус</span> хочет арендовать полузащитника Баварии <span class=error>Ренату</span> <span class=error>Санчеша</span> на два года с последующим правом выкупа. Увеличить
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В прошедшем сезоне 19-летний португалец провел 25 матчей за мюнхенцев, в которых результативными действиями не отметился. Санчеш перешел в «Баварию» из «Бенфики» в 2016 году за 35 миллионов евро. Ранее появилась информация, что Санчешем также интересуется «Барселона».

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