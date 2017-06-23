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23 июня 2017, 8:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бакайоко за € 40 млн

«Челси» согласовал с «Монако» переход полузащитника Тьемуа Бакайоко за € 40 млн, сообщает RMC.

<span class=error>Челси</span> согласовал с Монако переход полузащитника <span class=error>Тьемуа</span> <span class=error>Бакайоко</span> за € 40 млн сообщает RMC. Увеличить
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Лондонский клуб теперь ведёт переговоры по контракту с самим футболистом. Ранее также сообщалось, что Бакайоко отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ради перехода в «Челси».

22-летний опорный полузащитник в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Бакайоко перешёл в «Монако» в 2014 году из «Ренна» за € 8 млн. Игрок провёл за сборную Франции один матч, дебютировав за национальную команду 28 марта 2017 года.

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