Источник: «Челси» договорился с «Монако» о трансфере Бакайоко за € 40 млн
«Челси» согласовал с «Монако» переход полузащитника Тьемуа Бакайоко за € 40 млн, сообщает RMC.
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Лондонский клуб теперь ведёт переговоры по контракту с самим футболистом. Ранее также сообщалось, что Бакайоко отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ради перехода в «Челси».
22-летний опорный полузащитник в минувшем сезоне провёл 51 матч за «Монако», забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Бакайоко перешёл в «Монако» в 2014 году из «Ренна» за € 8 млн. Игрок провёл за сборную Франции один матч, дебютировав за национальную команду 28 марта 2017 года.
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