«Лилль» заплатил 10 млн евро за 22-летнего игрока «Анже»
Вингер «Анже» Николя Пепе перешел в «Лилль», сообщает официальный сайт «догов».
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22-летний ивуариец подписал контракт с «Лиллем», рассчитанный до лета 2022 года.
Николя является воспитанником «Анже», в минувшем сезоне принял участие в 39 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
По информации transfermarkt.de, «Лилль» выложил за Пепе порядка десяти миллионов евро.
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