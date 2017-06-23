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23 июня 2017, 8:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Лилль» заплатил 10 млн евро за 22-летнего игрока «Анже»

Вингер «Анже» Николя Пепе перешел в «Лилль», сообщает официальный сайт «догов».

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22-летний ивуариец подписал контракт с «Лиллем», рассчитанный до лета 2022 года.

Николя является воспитанником «Анже», в минувшем сезоне принял участие в 39 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

По информации transfermarkt.de, «Лилль» выложил за Пепе порядка десяти миллионов евро.

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