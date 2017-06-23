Тренер «Реала» Зидан провел секретную встречу с футболистом «Монако» Мбаппе

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По информации источника, Зидан обещал 18-летнему французу большое количество игрового времени. По мнению СМИ, такое обещание означает, что клуб расстанется с одной из своих звезд линии нападения.

Ранее заинтересованность в молодом нападающем проявляли английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен». Трансфер Мбаппе оценивается в 130 миллионов евро, что станет новым рекордом.

Мбаппе в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах «Монако» в различных турнирах, забил 26 мячей (6 из них — в матчах Лиги чемпионов) и отдал 14 голевых передач.