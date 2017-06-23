Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30163443/
23 июня 2017, 1:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тренер «Реала» Зидан провел секретную встречу с футболистом «Монако» Мбаппе

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан тайно встретился с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе, чтобы обсудить с ним возможность перехода в испанский футбольный клуб, сообщает L’Equipe.

Главный тренер мадридского Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> тайно встретился с нападающим Монако <span class=error>Килианом</span> <span class=error>Мбаппе</span> чтобы обсудить с ним возможность перехода в испанский футбольный клуб сообщает L'Equipe. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, Зидан обещал 18-летнему французу большое количество игрового времени. По мнению СМИ, такое обещание означает, что клуб расстанется с одной из своих звезд линии нападения.

Ранее заинтересованность в молодом нападающем проявляли английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен». Трансфер Мбаппе оценивается в 130 миллионов евро, что станет новым рекордом.

Мбаппе в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах «Монако» в различных турнирах, забил 26 мячей (6 из них — в матчах Лиги чемпионов) и отдал 14 голевых передач.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»