«Спортинг» обязан выкупить Думбия у «Ромы», если пробьётся в групповой этап ЛЧ

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Согласно последнему, «Спортинг» будет обязан заплатить римскому клубу € 6 млн и выкупить игрока в том случае, если пройдёт отбор в Лигу чемпионов («Спортинг» стартует с четвёртого квалификационного раунда), либо если Думбия забьёт за сезон 20 голов или более.

Минувший сезон 29-летний нападающий провёл в аренде в швейцарском «Базеле». Думбия сыграл в 34 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал 2 результативные передачи.