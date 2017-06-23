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23 июня 2017, 1:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Спортинг» обязан выкупить Думбия у «Ромы», если пробьётся в групповой этап ЛЧ

В соглашении «Ромы» со «Спортингом» об аренде нападающего Сейду Думбия, помимо пункта опционального выкупа, имеется также условие обязательного выкупа за € 6 млн, сообщает A Bola.

В соглашении <span class=error>Ромы</span> со <span class=error>Спортингом</span> об аренде нападающего <span class=error>Сейду</span> <span class=error>Думбия</span> помимо пункта <span class=error>опционального</span> выкупа имеется также условие обязательного выкупа за € 6 млн сообщает A <span class=error>Bola</span>. Увеличить
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Согласно последнему, «Спортинг» будет обязан заплатить римскому клубу € 6 млн и выкупить игрока в том случае, если пройдёт отбор в Лигу чемпионов («Спортинг» стартует с четвёртого квалификационного раунда), либо если Думбия забьёт за сезон 20 голов или более.

Минувший сезон 29-летний нападающий провёл в аренде в швейцарском «Базеле». Думбия сыграл в 34 матчах, в которых забил 21 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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