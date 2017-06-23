Английское безумие, баварская перестройка
До закрытия трансферного окна в Европе еще далеко, но громких сделок уже хватает. Рассказываем о самых заметных.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ», ТЫ СЕРЬЕЗНО?
Третье место и отставание от «Челси» в 15 очков. Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Монако». Такие результаты разозлили арабских владельцев «Манчестер Сити» настолько, что они готовы забросать врагов мешками денег. Лишь бы их команда снова поднялась на вершину
На сегодняшний день «горожанам» принадлежит первая и третья строчки в списке самых дорогих трансферов этого лета.
22-летний португальский атакующий полузащитник Бернарду Силва куплен у «Монако» за 50 миллионов евро. А 23-летний бразильский вратарь Эдерсон перешел из «Бенфики» за 40 миллионов.
Игроки классные, спору нет. Но гарантий, что они поднимут «Сити» на новый уровень нет никаких. А цифры если не шокируют, то вызывают удивление. К примеру, больше за вратаря за всю историю платил только «Ювентус». Но тогда речь шла о Буффоне, победившем с «Пармой» в Кубке УЕФА. А Эдерсон провел всего один классный сезон в Португалии.
«ЭВЕРТОН» РАЗБУШЕВАЛСЯ
У английских клубов столько денег, что соперничать с ними никто не в силах. Особенно если говорить не о
Куда логичнее смотрится покупка «Эвертоном» Дэви Классена. За 27 миллионов. 24-летний голландец феерил в Лиге Европы, плюс клуб из Ливерпуля тренирует Роналд Куман — проблем с адаптацией у голландца возникнуть не должно.
«МИЛАН»: ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
«Милан» крепчает на глазах. Китайские инвесторы, с трудом выкупив клуб у Сильвио Берлускони, жадно тратят деньги на построение новой команды.
1) центральный защитник Матео Мусаккьо из «Вильярреала» (за аргентинца заплатили 18 миллионов евро);.
2) левый защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес из «Вольфсбурга» (тоже обошелся в 18 миллионов);.
3) опорник Франк Кессье из «Аталанты» (взят в аренду, но затем ивуариец будет выкуплен примерно за 28 миллионов);.
4) а главный бриллиант летней кампании — нападающий Андре Силва из «Порту» (трансфер стоил 38 миллионов!).
И все бы ничего, но скандал с
МОУРИНЬЮ НУЖНЫ ВИКИНГИ
22-летний центральный защитник Виктор Линделеф — пока единственная покупка «МЮ». Зато какая! Со Златаном Ибрагимовичем «красные дьяволы» расстались, однако купили другого шведа. Не такого одиозного, но очень перспективного. В «Бенфике» Линделеф заслужил репутацию предельно надежного оборонца. 35 миллионов, полученные лиссабонцами за его трансфер, это доказывают.
«БАВАРИЯ» — КАК СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ
«Йоахим Лев привез на Кубок конфедераций второй состав». Звучит ущербно. Но на деле главный тренер чемпионов мира работает на перспективу. Готовит смену. И ему можно только позавидовать: «второй» состав состоит из основных игроков «Барселоны», «Ромы», «Арсенала», «ПСЖ»….
«Бавария» идет по похожему пути. Благо возможности позволяют. Карло Анчелотти подвезли целую группу молодых игроков. Мягко говоря, недешевых. Центральный хавбек Корентин Толиссо (22 года) перешел из «Лиона» за 41,5 миллиона евро. Продажа центрального защитника Никласа Зюле (21 год) принесла «Хоффенхайму» 20 миллионов. У «Вердера» куплен 21 летний левый крайний Серж Гнабри (8 миллионов). Кроме того за 21 миллион оформлены полные права на игравшего до этого в аренде Кингсли Комана (принадлежал «Юве»). Все они едва ли будут играть регулярно. Но это вложение в будущее. Которое скорее всего продолжит быть золотым.
А ЧТО ЖЕ ВЕНГЕР?
В конце мая Арсен Венгер в очередной раз остался на посту главного тренера «Арсенала». Вопреки призывам части болельщиков расстаться, наконец, со стареющим французом.
«Конечно, в следующем сезоне мы намерены стать сильнее благодаря новым футболистам. При этом я считаю, что у нас собраны хорошие футболисты, и если мы и будем брать новичков, то только мирового класса. Таких игроков, которые способны решать исходы встреч», — пообещал Венгер после спорного решения совета директоров.
Болельщики ждут… По пока клубы из Манчестера и даже «Эвертон» не жалеют денег на покупки, «канониры» не приобрели никого. Новичок только один — левый защитник Сеад Колашинац. Он пришел из «Шальке»… бесплатно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter