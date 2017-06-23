Английское безумие, баварская перестройка

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«МАНЧЕСТЕР СИТИ», ТЫ СЕРЬЕЗНО?

Третье место и отставание от «Челси» в 15 очков. Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Монако». Такие результаты разозлили арабских владельцев «Манчестер Сити» настолько, что они готовы забросать врагов мешками денег. Лишь бы их команда снова поднялась на вершину премьер-или, а главное — добилась бы наконец успеха на международной арене.

На сегодняшний день «горожанам» принадлежит первая и третья строчки в списке самых дорогих трансферов этого лета.

22-летний португальский атакующий полузащитник Бернарду Силва куплен у «Монако» за 50 миллионов евро. А 23-летний бразильский вратарь Эдерсон перешел из «Бенфики» за 40 миллионов.

Игроки классные, спору нет. Но гарантий, что они поднимут «Сити» на новый уровень нет никаких. А цифры если не шокируют, то вызывают удивление. К примеру, больше за вратаря за всю историю платил только «Ювентус». Но тогда речь шла о Буффоне, победившем с «Пармой» в Кубке УЕФА. А Эдерсон провел всего один классный сезон в Португалии.

«ЭВЕРТОН» РАЗБУШЕВАЛСЯ

«Эвертон» Роналда КУМАНА ведет весьма агрессивную трансферную кампанию. Reuters

У английских клубов столько денег, что соперничать с ними никто не в силах. Особенно если говорить не о топ-клубах, а о лигах в целом. Вот взять «Эвертон». Понятно ведь, что «ирискам» не по силам бороться за самые высокие места в чемпионате, и Лига чемпионов им едва ли светит. Но при этом седьмой клуб по итогам минувшего сезона покупает вратаря за 28,5 миллиона евро. И ладно бы какого-то звездного, а 23-летнего Джордана Пикфорда, который вылетел с «Сандерлендом». Теперь это третий по стоимости голкипер в истории — после уже упомянутых Буффона и Эдерсона.

Куда логичнее смотрится покупка «Эвертоном» Дэви Классена. За 27 миллионов. 24-летний голландец феерил в Лиге Европы, плюс клуб из Ливерпуля тренирует Роналд Куман — проблем с адаптацией у голландца возникнуть не должно.

«МИЛАН»: ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПО-КИТАЙСКИ

«Милан» Винченцо МОНТЕЛЛЫ пополнился несколькими сильными футболистами. AFP 2017

«Милан» крепчает на глазах. Китайские инвесторы, с трудом выкупив клуб у Сильвио Берлускони, жадно тратят деньги на построение новой команды. Красно-черные совершили уже несколько серьезных приобретений. Игроками команды Винченцо Монтеллы стали:

1) центральный защитник Матео Мусаккьо из «Вильярреала» (за аргентинца заплатили 18 миллионов евро);.

2) левый защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес из «Вольфсбурга» (тоже обошелся в 18 миллионов);.

3) опорник Франк Кессье из «Аталанты» (взят в аренду, но затем ивуариец будет выкуплен примерно за 28 миллионов);.

4) а главный бриллиант летней кампании — нападающий Андре Силва из «Порту» (трансфер стоил 38 миллионов!).

И все бы ничего, но скандал с вратарем-вундеркиндом Джанлуиджи Доннаруммой, который отказался продлевать контракт, может свести все усилия на нет — фон вокруг клуба опять складывается негативный.

МОУРИНЬЮ НУЖНЫ ВИКИНГИ

Жозе МОУРИНЬЮ готов к походу за новыми трофеями с «Манчестер Юнайтед». Reuters

22-летний центральный защитник Виктор Линделеф — пока единственная покупка «МЮ». Зато какая! Со Златаном Ибрагимовичем «красные дьяволы» расстались, однако купили другого шведа. Не такого одиозного, но очень перспективного. В «Бенфике» Линделеф заслужил репутацию предельно надежного оборонца. 35 миллионов, полученные лиссабонцами за его трансфер, это доказывают.

«БАВАРИЯ» — КАК СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ

Корентин ТОЛИССО обошелся «Баварии» в 41,5 миллиона евро. AFP 2017

«Йоахим Лев привез на Кубок конфедераций второй состав». Звучит ущербно. Но на деле главный тренер чемпионов мира работает на перспективу. Готовит смену. И ему можно только позавидовать: «второй» состав состоит из основных игроков «Барселоны», «Ромы», «Арсенала», «ПСЖ»….

«Бавария» идет по похожему пути. Благо возможности позволяют. Карло Анчелотти подвезли целую группу молодых игроков. Мягко говоря, недешевых. Центральный хавбек Корентин Толиссо (22 года) перешел из «Лиона» за 41,5 миллиона евро. Продажа центрального защитника Никласа Зюле (21 год) принесла «Хоффенхайму» 20 миллионов. У «Вердера» куплен 21 летний левый крайний Серж Гнабри (8 миллионов). Кроме того за 21 миллион оформлены полные права на игравшего до этого в аренде Кингсли Комана (принадлежал «Юве»). Все они едва ли будут играть регулярно. Но это вложение в будущее. Которое скорее всего продолжит быть золотым.

А ЧТО ЖЕ ВЕНГЕР?

Сможет ли Арсен ВЕНГЕР привести «Арсенал» к чемпионству? AFP 2017

В конце мая Арсен Венгер в очередной раз остался на посту главного тренера «Арсенала». Вопреки призывам части болельщиков расстаться, наконец, со стареющим французом.

«Конечно, в следующем сезоне мы намерены стать сильнее благодаря новым футболистам. При этом я считаю, что у нас собраны хорошие футболисты, и если мы и будем брать новичков, то только мирового класса. Таких игроков, которые способны решать исходы встреч», — пообещал Венгер после спорного решения совета директоров.

Болельщики ждут… По пока клубы из Манчестера и даже «Эвертон» не жалеют денег на покупки, «канониры» не приобрели никого. Новичок только один — левый защитник Сеад Колашинац. Он пришел из «Шальке»… бесплатно.