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22 июня 2017, 23:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Потенциальный новичок «Спартака» и «Зенита» провалил допинг-тест

В допинг-пробе нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси были найдены следы мочегонного препарата, информирует Marca.

Вместе с форвардом допинг-тест также провалил полузащитник команды Камило Майяда, а днем ранее такая же проблема возникла и с защитником Лукасом Мартинесом.

Руководство аргентинского клуба отрицает все обвинения в общекомандном допинге и требует перепроверки проб своих футболистов. Отмечается, что в ближайшее время антидопинговая комиссия совершит ряд проверок в «Ривер Плейте». При этом в команде надеются, что отстранения клуба от соревнований не последует. Дриусси, Майяда и Мартинес временно исключены из состава «миллионеров».

Напомним, что интерес к 21-летнему Дриусси проявляли «Зенит» и «Спартак».

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