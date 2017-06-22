Потенциальный новичок «Спартака» и «Зенита» провалил допинг-тест
В
допинг-пробе нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси были найдены следы мочегонного препарата, информирует Marca.
Вместе с форвардом
Руководство аргентинского клуба отрицает все обвинения в общекомандном допинге и требует перепроверки проб своих футболистов. Отмечается, что в ближайшее время антидопинговая комиссия совершит ряд проверок в «Ривер Плейте». При этом в команде надеются, что отстранения клуба от соревнований не последует. Дриусси, Майяда и Мартинес временно исключены из состава «миллионеров».
Напомним, что интерес к 21-летнему Дриусси проявляли «Зенит» и «Спартак».
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