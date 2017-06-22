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22 июня 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» объявил о трансфере Салаха

«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Мохамеда Салаха. С 25-летним футболистом подписан долгосрочный контракт, официально он присоединится к клубу 1 июля.

Предполагается, что «Ливерпуль» заплатит за его трансфер 45 миллионов евро плюс бонусы, а сам футболист заключит четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Салах провел в составе «Ромы» 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 12 голевых передач. Напомним, что 25-летний футболист выступает за римский клуб с 2015 года. Ранее он играл за «Базель», «Челси» и «Фиорентину».

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