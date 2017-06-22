«Ливерпуль» объявил о трансфере Салаха

Предполагается, что «Ливерпуль» заплатит за его трансфер 45 миллионов евро плюс бонусы, а сам футболист заключит четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Салах провел в составе «Ромы» 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 12 голевых передач. Напомним, что 25-летний футболист выступает за римский клуб с 2015 года. Ранее он играл за «Базель», «Челси» и «Фиорентину».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AnnouncedSalah?src=hash">#AnnouncedSalah</a>: <a href="https://t.co/4FxD2bSRBN">https://t.co/4FxD2bSRBN</a> ? <a href="https://t.co/rS3U6O8Xyk">pic.twitter.com/rS3U6O8Xyk</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/877979045094465536">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>