«Реал» опроверг информацию AS по поводу даты подписания контракта с Моуринью

«После публикации в сегодняшнем выпуске газеты AS информации относительно подписания контракта с Жозе Моуринью “Реал” хочет подчеркнуть, что эта информация является абсолютно ложной. 31 марта 2010 года “Реал” и Жозе Моуринью не подписывали никаких контрактов о его назначении на пост главного тренера. Этот контракт был подписан обеими сторонами через два месяца — 31 мая 2010 года.



Поэтому любые заявления или оценочные суждения, опубликованные по данной информации, не имеют под собой никаких оснований и других целей, кроме как нанести ущерб репутации “Реала” и его президентом, что становится нормой для этого конкретного СМИ», — говорится в заявлении «Реала».