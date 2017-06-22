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22 июня 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» опроверг информацию AS по поводу даты подписания контракта с Моуринью

«Реал» через свой официальный сайт выступил с опровержением информации о том, что мадридский клуб подписал контракт с Жозе Моуринью до ухода с поста наставника команды Мануэля Пеллегрини. Газета AS ранее сообщила, что португалец подписал контракт со «сливочными» 31 марта 2010 года, когда чилиец ещё возглавлял команду.

Реал через свой официальный сайт выступил с опровержением информации о том что мадридский клуб подписал контракт с <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> до ухода с поста наставника команды Мануэля <span class=error>Пеллегрини</span>. Увеличить
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«После публикации в сегодняшнем выпуске газеты AS информации относительно подписания контракта с Жозе Моуринью “Реал” хочет подчеркнуть, что эта информация является абсолютно ложной. 31 марта 2010 года “Реал” и Жозе Моуринью не подписывали никаких контрактов о его назначении на пост главного тренера. Этот контракт был подписан обеими сторонами через два месяца — 31 мая 2010 года.

Поэтому любые заявления или оценочные суждения, опубликованные по данной информации, не имеют под собой никаких оснований и других целей, кроме как нанести ущерб репутации “Реала” и его президентом, что становится нормой для этого конкретного СМИ», — говорится в заявлении «Реала».

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