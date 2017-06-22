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22 июня 2017, 22:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лучано Спаллетти: «Интер» не нуждается в усилении полузащиты

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что его команде не нужно усилять линию полузащиты. По словам специалиста, клуб интересовался игроком «Фиорентины» Борхой Валеро, но в данный момент о приобретении 32-летнего испанца речи не идет.

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— Борха Валеро? Мы за ним наблюдали еще, когда я тренировал «Рому», — цитирует Спаллетти Gianlucadimarzio.com. — Я знаю, что «Интер» также следил за ним еще до того, как меня назначили главным тренером команды.

Вероятно, он был в шорт-листе команды. Однако сейчас «Интер» не нуждается в усилении полузащиты. У нас много игроков в этой линии. Но Борха Валеро — это надежный и качественный игрок.

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