Лучано Спаллетти: «Интер» не нуждается в усилении полузащиты
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил, что его команде не нужно усилять линию полузащиты. По словам специалиста, клуб интересовался игроком «Фиорентины» Борхой Валеро, но в данный момент о приобретении 32-летнего испанца речи не идет.
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— Борха Валеро? Мы за ним наблюдали еще, когда я тренировал «Рому», — цитирует Спаллетти Gianlucadimarzio.com. — Я знаю, что «Интер» также следил за ним еще до того, как меня назначили главным тренером команды.
Вероятно, он был в
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