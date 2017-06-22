Лучано Спаллетти: «Интер» не нуждается в усилении полузащиты

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— Борха Валеро? Мы за ним наблюдали еще, когда я тренировал «Рому», — цитирует Спаллетти Gianlucadimarzio.com. — Я знаю, что «Интер» также следил за ним еще до того, как меня назначили главным тренером команды.