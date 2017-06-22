«Боруссия» грозит «Барселоне» судом
Дортмундская «Боруссия» грозит подать в суд на «Барселону»
из-за возможного перехода полузащитника Усмана Дембеле в каталонский клуб.
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Видимо, что-то случилось...
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Как утверждает Mirror, 20-летний француз договорился с испанцами о пятилетнем контракте, однако между клубами соглашение достигнуто не было.
По итогам прошедшего сезона бундеслига назвала Дембеле лучшим молодым футболистом. Француз в своем дебютном сезоне в чемпионате Германии провел 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
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