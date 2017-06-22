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22 июня 2017, 21:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Боруссия» грозит «Барселоне» судом

Дортмундская «Боруссия» грозит подать в суд на «Барселону» из-за возможного перехода полузащитника Усмана Дембеле в каталонский клуб.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> грозит подать в суд на Барселону <nobr>из-за </nobr>возможного перехода полузащитника <span class=error>Усмана</span> <span class=error>Дембеле</span> в каталонский клуб. Увеличить
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Как утверждает Mirror, 20-летний француз договорился с испанцами о пятилетнем контракте, однако между клубами соглашение достигнуто не было.

По итогам прошедшего сезона бундеслига назвала Дембеле лучшим молодым футболистом. Француз в своем дебютном сезоне в чемпионате Германии провел 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

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