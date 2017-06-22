«Боруссия» грозит «Барселоне» судом

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Как утверждает Mirror, 20-летний француз договорился с испанцами о пятилетнем контракте, однако между клубами соглашение достигнуто не было.

По итогам прошедшего сезона бундеслига назвала Дембеле лучшим молодым футболистом. Француз в своем дебютном сезоне в чемпионате Германии провел 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.