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22 июня 2017, 21:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн

«ПСЖ» стремится приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и готов заплатить за него рекордные для мирового футбола деньги.

<span class=error>ПСЖ</span> стремится приобрести нападающего Монако <span class=error>Килиана</span> <span class=error>Мбаппе</span> и готов заплатить за него рекордные для мирового футбола деньги. Увеличить
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Как сообщает интернет-издание Goal, парижский клуб предложил монегаскам за 18-летнего форварда более € 135 млн.

Ранее испанская Marca сообщила, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.

Контракт французского футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 голов в 44 матчах.

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