Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн
«ПСЖ» стремится приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и готов заплатить за него рекордные для мирового футбола деньги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает
Ранее испанская Marca сообщила, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.
Контракт французского футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 голов в 44 матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter