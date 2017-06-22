Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн

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Как сообщает интернет-издание Goal, парижский клуб предложил монегаскам за 18-летнего форварда более € 135 млн.

Ранее испанская Marca сообщила, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.

Контракт французского футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 голов в 44 матчах.