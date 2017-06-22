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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30161642/
22 июня 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бастию» понизили до третьего французского дивизиона

Футбольный клуб «Бастия», который по итогам прошедшего сезона занял последнее место в турнирной таблице и покинул Лигу 1, начнёт следующий сезон не во второй лиге французского футбола, а в третьей, сообщает AFP.

Такое решение было принято финансовым подразделением руководства французского футбола. Официальную причину решения о понижении «Бастии» до третьего дивизиона пока не называют, однако отмечается, что клуб может подать по этому поводу апелляцию.

В конце мая стало известно, что президент «Бастии» Пьер-Мари Жероними отстранён от футбола на пять лет.

Бастия
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