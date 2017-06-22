«Бастию» понизили до третьего французского дивизиона
Футбольный клуб «Бастия», который по итогам прошедшего сезона занял последнее место в турнирной таблице и покинул Лигу 1, начнёт следующий сезон не во второй лиге французского футбола, а в третьей, сообщает AFP.
Такое решение было принято финансовым подразделением руководства французского футбола. Официальную причину решения о понижении «Бастии» до третьего дивизиона пока не называют, однако отмечается, что клуб может подать по этому поводу апелляцию.
В конце мая стало известно, что президент «Бастии»