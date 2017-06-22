«Бастию» понизили до третьего французского дивизиона

Такое решение было принято финансовым подразделением руководства французского футбола. Официальную причину решения о понижении «Бастии» до третьего дивизиона пока не называют, однако отмечается, что клуб может подать по этому поводу апелляцию.

В конце мая стало известно, что президент «Бастии» Пьер-Мари Жероними отстранён от футбола на пять лет.