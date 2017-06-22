Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать Зидан

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Как сообщает Marca, Мбаппе и Доннарумма дали устное согласие на переход в «Реал». Впрочем, решение по их переходу будет принимать главный тренер команды Зинедин Зидан, который будет обсуждать этот вопрос с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, отмечается, что переходы могут состояться не этим летом, а следующим. Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает через год, контракт Мбаппе с «Монако» — через два года.

В прошедшем сезоне 18-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль». 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.