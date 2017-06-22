Адлер подписал двухлетний контракт с «Майнцем»

В «Майнц» Адлер перешёл на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Гамбургом», за который он выступал с 2012 года.

Адлер, в активе которого 13 матчей за сборную Германии, в прошлом сезоне в 19 матчах немецкой Бундеслиги пропустил 38 мячей.

До перехода в «Гамбург» Адлер выступал за «Байер».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">René <a href="https://twitter.com/hashtag/Adler?src=hash">#Adler</a> has signed a two-year deal with <a href="https://twitter.com/hashtag/Mainz05?src=hash">#Mainz05</a>. The former Germany goalkeeper joins from <a href="https://twitter.com/HSV_English">@HSV_English</a> on a free! <a href="https://t.co/60aKiqV3iZ">pic.twitter.com/60aKiqV3iZ</a></p>— Mainz 05 English (@Mainz05en) <a href="https://twitter.com/Mainz05en/status/877911723692445697">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>