Адлер подписал двухлетний контракт с «Майнцем»
Немецкий голкипер Рене Адлер стал игроком «Майнца». Как сообщает клубная
пресс-служба, с 32-летним вратарём подписан контракт, срок которого рассчитан на два года.
В «Майнц» Адлер перешёл на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Гамбургом», за который он выступал с 2012 года.
Адлер, в активе которого 13 матчей за сборную Германии, в прошлом сезоне в 19 матчах немецкой Бундеслиги пропустил 38 мячей.
До перехода в «Гамбург» Адлер выступал за «Байер».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter