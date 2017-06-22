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22 июня 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Адлер подписал двухлетний контракт с «Майнцем»

Немецкий голкипер Рене Адлер стал игроком «Майнца». Как сообщает клубная пресс-служба, с 32-летним вратарём подписан контракт, срок которого рассчитан на два года.

В «Майнц» Адлер перешёл на правах свободного агента в связи с окончанием контракта с «Гамбургом», за который он выступал с 2012 года.

Адлер, в активе которого 13 матчей за сборную Германии, в прошлом сезоне в 19 матчах немецкой Бундеслиги пропустил 38 мячей.

До перехода в «Гамбург» Адлер выступал за «Байер».

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